تحذير من مخاطر الهبوط الحاد لليرة في تركيا (تفاصيل)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:55 م
الليرة التركية
الليرة التركية
وكالات
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قال جولدمان ساكس إن خطر تعرض العملة التركية لتقلبات حادة، واضطرار صناع السياسات لرفع أسعار الفائدة بدرجة أكبر، قد زاد، بعد أن أبقى البنك المركزي سعره القياسي من دون تغيير، اليوم الخميس.

 

وفي سياق متصل، قال مراد أونور المحلل في "جولدمان": "نعتقد أن مخاطر الهبوط الحاد قد زادت عقب قرار اليوم"، مشيراً إلى تصور محتمل يؤخر البنك المركزي فيه تشديد السياسة النقدية، بما يفضي إلى مزيد من التقلبات في العملة، ومن ثم أسعار فائدة أعلى، وانكماش في الطلب، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" البريطانية.

 

وأضاف "جولدمان" إن مستويات عجز ميزان المعاملات الجارية وسداد ديون القطاع الخاص يشيران إلى استمرار نزوح الأموال عن الاقتصاد، مضيفاً أن ذلك يضغط على العملة واحتياطيات النقد الأجنبي.

 

فيمما تابع أونور:"سيتعين على صناع السياسات معالجة تلك المسائل، ومازلنا نرى أن الفائدة سترتفع إلى 17 بالمئة بنهاية السنة، لكن التوقيت سيمليه في النهاية أداء الليرة التركية".

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