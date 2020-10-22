الأردن تسجل 2821 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:05 م
كورونا الاردن
كورونا الاردن
وكالات
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 سجل الأردن اليوم الخميس 38 وفاة و2821 إصابة جديدة بفيروس كورونا حسب وزارة الصحة.

 

وبهذه الحصيلة ارتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 481 فيما وصل عدد الإصابات إلى 46441 حالة.

 

وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 103، فيما وصل إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا إلى 1110 حالات، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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