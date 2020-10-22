المقاصة يصدر بيانًا رسميًا لكشف حقيقة بيع النادي

كشفت شركة مصر المقاصة، حقيقة الأنباء المنتشرة، حول موافقتها على عرض شركة استادات، لشراء حصة الشركة في شركة المقاصة سبورت، التي بدورها تملك نادي مصر المقاصة.





وقال طارق عبد الباري، العضو المنتدب للشركة، أن المقاصة أصدرت بيان رسمي لتوضيح هذا الأمر، مؤكدًا أن لا صحة للأنباء المنشترة حتى الآن.





وجاء نص البيان كالتالي:-





"تؤكد شركة مصر للمقاصة، أنها مازالت في صدد استقبال ومناقشة العروض الثلاثة التي تم اعتمادها لرعاية وشراء حقوق النادي "مصر للمقاصة"، وأننا ما نزال في أعمال المفاوضات ومراجعة تلك العروض ولم يتم حتى الآن رفعها لمجلس إدارة الشركة لاعتمادها أو اختيار أي منها، تود إدارة الشركة توضيح أن كل ما تم تداوله في الإعلام فيما يخص شراء أي من الأطراف المتقدمة لشراء الحقوق وترسية المزايدة عليه، أمر عار تماما من الصحة، وتهيب إدارة الشركة كافة وسائل الإعلام الحصول على معلوماتها في هذا الشأن من البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة الشركة دون غيرها".



