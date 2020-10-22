"التموين" تكشف حقيقة نقص الخبز المدعم بالشرقية بعد غلق 7 مخابز

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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رداً على ما نشر مؤخراً بأحد مواقع السوشيال ميديا حول وجود نقص فى كميات الخبز المدعم، بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وذلك بعد غلق عدد ٧ مخابز بها لعدم التزامهم بمواصفات انتاج الخبز المدعم للمواطن وارتكابهم عدد من المخالفات التموينية. 

أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أن عدد المخابز المجاورة للمخابز السبع المغلقة يصل إلي ١٢ مخبز بمسافات متقاربة داخل نطاق هذه القري.

  كما أشارت المديرية بأن هناك توجيهات وتعليمات مباشرة من الأستاذ الدكتور على المصيلحي وزير التموين بضرورة توافر وصرف الخبز للمواطنين طوال اليوم بشكل طبيعي وكما هو معتاد وذلك من المخابز المجاورة، فضلاً عن الدفع يومياً بكميات كبيرة من الخبز عبر سيارات مشروع المخابز التابعة لمحافظه الشرقيه وذلك بالأماكن التى اغلق فيها المخابز.

واكدت المديرية أن المخابز المغلقة صدر لها قرار بالغلق لمدد تتراوح من ٣-٦ شهور بسبب ارتكابهم مخالفات تموينية سواء فى الوزن أو تجميع بطاقات او تلاعب فى حصص الدقيق.

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن احد أهم ادوار ومهام مديريات التموين هي الرقابة على المخابز وكافة المنشآت التموينية بما يضمن الحفاظ على كافة الحقوق التموينية والدعم المخصص للمواطنين، فضلاً عن ضمان انتظام عملية صرف الخبز للمواطنين يومياً بجودة عالية وبسعر ٥ قروش على بطاقة التموين، وبنفس الحصص والكميات المخصصة للمواطنين، مع توقيع عقوبات رادعة تجاه المخالفين والمتلاعبين بهذا الدعم.

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