الرباط و القنطرة يتعادلان بالترقي وفارسكور يستمر في القمة

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تعادل الفريق الأول للكرة بنادي الرباط و الأنوار مع نظيره فريق القنطرة غرب بنتيجة ١/١ ، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب الأول ببورسعيد ، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دورة الترقي المؤهلة للصعود للقسم الثالث .



نجح فريق الرباط و الانوار في التقدم بهدف من ركلة جزاء عن طريق اللاعب محمد بدوي لينتهي الشوط الأول بتقدم اصحاب الملعب ، وفي الشوط الثاني استطاع فريق القنطرة أن يدرك هدف التعادل عن طريق اللاعب يوسف أحمد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما .



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد كل منهما ليحصد اول نقطة في الترقي ، فيما يعتلي القمة فريق فارسكور برصيد ٣ نقاط ، وقد حصدهم بعد الفوز على القنطرة في الجولة الأولى .



ومن المنتظر أن تقام الجولة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل حيث يلاقي شباب فارسكور نظيره الرباط و الانوار بملعب اهلي فارسكور