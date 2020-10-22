موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد





استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، على ملامح التشكيل الأساسي، الذي سيواجه الوداد البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





ويستضيف ستاد القاهرة الدولي، لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد، مساء الغد الجمعة 23 أكتوبر.





وذكر مصدر داخل الأهلي، أن موسيماني سيخوض المباراة بنفس تشكيل مواجهة الذهاب والذي جاء على النحو التالي.





حراسة المرمى: أحمد الشناوي.





خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.









خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.





خط الهجوم: حسين الشحات - جونيور أجايي - مروان محسن.





يذكر أن الأهلي حقق الفوز ذهابًا على الوداد المغربي بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول.



