49 مليار قدم مكعب ارتفاع بمخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 49 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر لتصل إلى مستوى 3926 مليار قدم مكعب.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية سوف ترتفع بمقدار 52 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت البيانات عن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ارتفعت بحوالي 345 مليار قدم مكعب على أساس سنوي.

وبحلول الساعة 2:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم نوفمبر بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً مستوى 3.03 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

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