لهذا السبب.. حسن شاكوش تريند "تويتر"

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تصدر اسم مغنى المهرجانات حسن شاكوش، تريند موقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر" على مدار الساعات الماضية بعد إعلان تفاصيل أغنيته الجديدة مع مطرب الراب "ويجز".



في سياق متصل، أعلن حسن شاكوش أمس، عن أغنيته الجديدة مع مغنى الراب ويجز، فى أول تعاون بينهما، فى إعلان تشويقى على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وتحمل الأغنية اسم "سالكة"، وسيتم طرحها اليوم الساعة 6 مساءا.



من ناحية أخرى، تصدر مهرجان "أنت بسكوتاية مقرمشة" لـ حسن شاكوش وحمادة مجدي تريند المشاهدات ليحتل رقم 6 على يوتيوب بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية لـ شاكوش وحقق نجاحا كبيرا.



وتقول كلمات المهرجان: "انتي بسكوتايه مقرمشه.. يابت ده انتي قطه مخربشه ،، اموت فيكي وانتي مفرفشه منعكشه.. قاعده جوه قلبي مربعه انتي لوحدك باربعه.. كل حاجه فيكي ليها منفعه مدلعه".



يذكر ان مهرجان "أنت بسكوتاية مقرمشة" كلمات مصطفى حدوته، توزيع إسلام ساسو، وإنتاج مزيكا.

