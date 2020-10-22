لهذا السبب.. حسن شاكوش تريند "تويتر"

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:13 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
تصدر اسم مغنى المهرجانات حسن شاكوش، تريند موقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر" على مدار الساعات الماضية بعد إعلان تفاصيل أغنيته الجديدة مع مطرب الراب "ويجز".

في سياق متصل، أعلن حسن شاكوش أمس، عن أغنيته الجديدة مع مغنى الراب ويجز، فى أول تعاون بينهما، فى إعلان تشويقى على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وتحمل الأغنية اسم "سالكة"، وسيتم طرحها اليوم الساعة 6 مساءا.

من ناحية أخرى، تصدر مهرجان "أنت بسكوتاية مقرمشة" لـ حسن شاكوش وحمادة مجدي تريند المشاهدات ليحتل رقم 6 على يوتيوب بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية لـ شاكوش وحقق نجاحا كبيرا.

وتقول كلمات المهرجان: "انتي بسكوتايه مقرمشه.. يابت ده انتي قطه مخربشه ،، اموت فيكي وانتي مفرفشه منعكشه.. قاعده جوه قلبي مربعه انتي لوحدك باربعه.. كل حاجه فيكي ليها منفعه مدلعه".

يذكر ان مهرجان "أنت بسكوتاية مقرمشة" كلمات مصطفى حدوته، توزيع إسلام ساسو، وإنتاج مزيكا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حماده مجدي حسن شاكوش تريند تويتر انتى بسكوتايه مقرمشة انتي

أخبار تهمك

"كاف" يعلن حكم مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي الأبطال

منذ ساعتين

عاجل - تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والوداد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد

منذ نصف ساعة

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ حوالي 20 ساعة

وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 20 ساعة

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يومين

موسيماني يخمد ثورة ثنائي الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

رد رسمي من الزمالك على أنباء تأجيل مباراة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"بونوبني ساقط في نوتيلا".. لحسن شاكوش وعمر كمال يتصدر تريند "يوتيوب"

حسن شاكوش وعمر كمال تريند "تويتر" بعد طرح "شيكولاتة سايحة جوة كيك"

شكولاته سايحه تريند يوتيوب في مصر والعالم العربي

برومو "بيتعملي 100 حساب" لأحمد سعد وشاكوش ضمن تريندات يوتيوب

لهذا السبب.. حمو بيكا يتصدر تريند "تويتر"

مشاهدات قاسية لبرومو "بسكوتاية" لحسن شاكوش وتريند على يوتيوب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:48 م

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

03:11 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد

05:31 م

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

12:06 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

02:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»