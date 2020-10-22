ميناء دمياط يفوز بجائزة الأفضل في التحول الرقمي والتشغيل الآلي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:39 م
بوابة الفجر
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فاز ميناء دمياط بجائزة أفضل ميناء في التحول الرقمي وتطبيق منظومة التشغيل الآني للسفن خلال احتفالية اليوم البحري العالمي 2020 التي أقيمت تحت شعار ( نقل بحري مستدام لكوكب مستدام ) في الإسكندرية برعاية وحضور وزير النقل المهندس كامل الوزير، ومحافظ الأسكندرية محمد طاهر الشريف، والدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق ورئيس قطاع النقل البحري ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورؤساء الموانئ، ولفيف من خبراء النقل البحري وأعضاء السلك الدبلوماسي.

قام وزير النقل بتسليم الجائزة إلى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.

وقال رئيس هيئة ميناء دمياط إن فوز الميناء بهذه الجائزة جاء نتيجة لنجاح الجهود التى قامت بها هيئة الميناء في تنفيذ وتطبيق عدد من المنظومات الآلية وخدمات التحول الرقمي بغرض تيسير و تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة التشغيل و الارتقاء بمنظومة الحركة بالميناء.

وأضاف أن الهيئة نجحت في الربط الشبكي مع المجتمع المينائي بواسطة شبكة ألياف تربط معظم الجهات الحكومية العاملة بالميناء مثل الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والحجر الصحي ومصلحة الكيمياء وشرطة الميناء وكذلك جميع التوكيلات الملاحية والشركات بالإضافة إلى تغطية الميناء بشبكة مغلقة ( APN-Network ) بتكنولوجيا 4G.

وأشار إلى انه تم الربط مع مشروع المحول الرقمي G2G بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتكامل مع مصلحة الضرائب والسجل التجاري والتأمينات على الأفراد والمنشآت والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما نجحت الهيئة في تطبيق الفاتورة الموحدة للسفن ،حيث تم دمج جميع الجهات ذات الصلة بفاتورة السفن والتي تتضمن ( هيئة الميناء وقطاع النقل البحري و مصلحة الجمارك والحجر الصحي والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والجوازات وشرطة الميناء ) ليقوم العميل بسداد مستحقات الجهات ضمن فاتورة واحدة ولجهة واحدة إلكترونيا .

ولفت إلى أن الهيئة قامت بتطبيق منظومة التشغيل الآنى للسفن (Just In Time ) بهدف توفير الوقت و خفض التكاليف و تقليل الانبعاثات الضارة من السفن داخل وخارج الميناء ،والوصول إلى صفر انتظار للسفن فى منطقة الانتظار الخارجي وهو ما يتفق مع شعار اليوم البحري العالمي لهذا العام.

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