وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

يستهدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة لتدعيم الصفوف بجلب الكثير من اللاعبين المميزين بعد ضمان البقاء في الدوري المصري خاصةً بعد التعاقد مع نجم الترجي إيهاب المباركي.









وتسعى إدارة دجلة للحصول على خدمات العربي بدر متوسط ميدان الأهلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة ضمن صفقة أحمد رمضان بيكهام الذي إقترب من العودة للمارد الأحمر.









وكان العربي بدر قد ظهر بصورة رائعة خلال الدقائق التي شارك فيها مع الأهلي في مباريات الدوري المصري وهو الذي يُجيد اللعب في مركز خط الوسط ويعتبر من العناصر الأأساسية لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين.



