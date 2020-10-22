وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:04 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يستهدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة لتدعيم الصفوف بجلب الكثير من اللاعبين المميزين بعد ضمان البقاء في الدوري المصري خاصةً بعد التعاقد مع نجم الترجي إيهاب المباركي.


وتسعى إدارة دجلة للحصول على خدمات العربي بدر متوسط ميدان الأهلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة ضمن صفقة أحمد رمضان بيكهام الذي إقترب من العودة للمارد الأحمر.


وكان العربي بدر قد ظهر بصورة رائعة خلال الدقائق التي شارك فيها مع الأهلي في مباريات الدوري المصري وهو الذي يُجيد اللعب في مركز خط الوسط ويعتبر من العناصر الأأساسية لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين.

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وادي دجلة العربي بدر الدوري المصري الاهلي

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