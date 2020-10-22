الوطنية للانتخابات: إجراءات التصويت بالخارج يصعب اختراقها من أهل الشر (فيديو)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة في استعداد دائم لإجراء أي استحقاق انتخابي في المواعيد القانونية المقررة بالتعاون مع كافة الجهات في الدولة، موضحًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا خلال إجراء انتخابات مجلس النواب.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع الفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن اللجان سيتم تعقيمها قبل بدء الاقتراع وفي نهاية اليوم، مع فرض ارتداء الكمامة على كافة أطراف المنظومة الانتخابية بدءً من القاضي المشرف على اللجنة ومعاونيه، موضحًا أن الهيئة وفرت كمامات وقفازات مجانية للناخبين بمراكز الاقتراع لمن ليس لديه كمامة.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة أعدت سيارات إسعاف مجهزة بطواقم طبية، مع تعيين موظف لمتابعة التباعد الاجتماعي بصفوف الناخبين من أجل الحفاظ على أطراف المنظومة الانتخابية.

ولفت، إلى أن الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية قامت بإصدار قرارات حول إدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم، منوهًا بأنه لضمان السرية وعدم التلاعب من أهل الشر تم اتباع إجراءات يصعب اختراقها، حيث يقوم المواطن بالدخول على موقع الهيئة لتسجيل بياناته ويظهر له كود خاص به لا يحق لغيره استعماله، مشيرًا إلى أن الهيئة أتاحت التصويت لمدة 10 أيام للتيسير على المواطنين، وحددت يومين لطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لمقر السفارات في الخارج.

وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة وشئون المصريين بالخارج، مع عدد من المصريين بالخارج عبر الفيديو كونفرانس، للرد على استفساراتهم حول العملية الانتخابية وخطوات التصويت.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزيرة الهجرة، أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من التكنولوجيا للتواصل المباشر مع المصريين بالخارج للتوعية بأهمية المشاركة الفاعلة من جانبهم، لأنهم جزء مؤثر من العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن إقرار التصويت بالبريد، يأتي حرصا من الدولة المصرية على المصريين بالخارج وحفاظًا على صحتهم في ظل انتشار فيروس كورونا.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم الخطوات التي قام بها المصريين بالخارج، وقامت بشرح كافة خطوات التصويت بداية من طباعة بطاقة الاقتراع وإقرار التصويت وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية في ظرف مكتوب عليه عنوان مقر البعثة وإرسالها عبر البريد السريع، مؤكدة أن عملية التصويت عملية سرية يجب ألا يطلع عليها أحد لأنها عملية خاصة بكل مصري بالخارج وله حرية الاختيار

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، في حديثها للمصريين بالخارج، إن علينا جميعا اختيار من يعبر عنا ويستطيع تمثيلنا تحت قبة البرلمان، مضيفة أن هناك خط ساخن على مدار الساعة مع اللجنة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، لتذليل أي عقبات قد تواجه المشاركين في العملية الانتخابية.

كما قامت الوزيرة بالرد على كافة تساؤلات المصريين بالخارج المشاركين في اجتماع الـ "فيديوكونفرانس"، حيث أبدى عدد من المصريين بالخارج أنهم وجدو صعوبة في تصفح الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات حتى يتسنى لهم طباعة بطاقات الاقتراع، وفي هذا الصدد، وجهت السفيرة نبيلة مكرم بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإبلاغهم، مشيرة إلى أن هذا بسبب تصفح عدد كبير من المصريين لموقع الهيئة خلال الفترة الحالية.

وعلى الفور استجابت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدة أن تصفح موقع الهيئة من خلال الحاسب الآلي أسهل وأسرع من تصفحه من خلال استخدام الهواتف المحمولة.

ودعت السفيرة نبيلة مكرم المصريين بالخارج لممارسة حقهم الدستوري الذي كفلته لهم دولتهم والمشاركة في الحياة السياسية بوطنهم الأم، ودعم للدولة ودعم للحياة السياسية في مصر، ومشاركة في بناء الدولة المصرية، مؤكدة أن الدولة تعمل على تلبية طلبات المصريين بالخارج وفقا لكافة الظروف.

وأوضحت وزيرة الهجرة، خلال حديثها أن مجلس النواب في نسخته الحالية 2020 يختلف عن برلمان 2015، حيث خصصت الدولة المصرية عدد مقاعد أكبر للمرأة حيث تم تخصيص 140 مقعدا، بدلا من 90 مقعدا في الدورة السابقة، وتخصيص 8 مقاعد للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الشباب بعدد أكبر هذه المرة، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على تمثيل كل الفئات بشكل مناسب.

من ناحيتهم، أشاد المصريون بالخارج بحرص الدولة المصرية على إشراكهم في العملية الانتخابية، والتصويت لمن يعبر عن طموحاتهم في انتخابات مجلس النواب، مؤكدين أنهم حريصون على المشاركة في الاستحقاق الدستوري، واختيار من يمثلهم في مجلس النواب 2020.

وخصصت وزارة الهجرة البريد الإلكتروني [email protected]‬، لمتابعة استفسارات المصريين بالخارج حول العملية الانتخابية، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 01062437210.

هذا ويُجرى التصويت في انتخابات مجلس النواب خارج مصر على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى التي يتم التصويت بها خلال الفترة الحالية تضم 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، سوهاج، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، أسوان.

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