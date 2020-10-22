المغرب التطواني يعلن التعاقد مع الإسباني ماكيدا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:53 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المغرب التطواني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التعاقد مع المدير الفني الإسباني خوان خوسيه ماكيدا.


وأوضح الفريق التطواني أنه سيتم تقديم مدربه الجديد خلال الساعات القادمة من اليوم الخميس في مؤتمر صحفي يتم عبر تقنية الفيديو يحضره رئيس النادي رضوان الغازي.


وسيتحدث الطرفان عن بعض البنود اشخصية في العقد بالإضافة إلى الأهداف التي سيتم الإتفاق عليها بين إدارة النادي والمدرب الجديد.


يُذكر أن ماكيدا سبق وأن عمل كمدرب مساعد في الكثير من الأندية الإسبانية مثل ريال مدريد وسيلتا فيجو بالإضافة إلى أنه خاض تجارب ناجحة على مستوى الدوري السعودي وفي الدوري المصري تولى تدريب الإتحاد السكندري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ماكيدا المغرب التطواني الدوري المصري الاتحاد السكندري

أخبار تهمك

رد رسمي من الزمالك على أنباء تأجيل مباراة الوداد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد

منذ نصف ساعة

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ حوالي 19 ساعة

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ يوم

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

ميدو يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والوداد

منذ حوالي 4 ساعات

"كاف" يعلن حكم مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي الأبطال

منذ 35 دقيقة

عاجل - تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 14 دقيقة

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي الجديد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ ساعة و 20 دقيقة

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يومين

موسيماني يخمد ثورة ثنائي الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعة و 11 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:48 م

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

03:11 م

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

12:06 م

وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

04:04 م

"كاف" يعلن حكم مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي الأبطال

03:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»