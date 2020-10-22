المغرب التطواني يعلن التعاقد مع الإسباني ماكيدا

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المغرب التطواني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التعاقد مع المدير الفني الإسباني خوان خوسيه ماكيدا.









وأوضح الفريق التطواني أنه سيتم تقديم مدربه الجديد خلال الساعات القادمة من اليوم الخميس في مؤتمر صحفي يتم عبر تقنية الفيديو يحضره رئيس النادي رضوان الغازي.









وسيتحدث الطرفان عن بعض البنود اشخصية في العقد بالإضافة إلى الأهداف التي سيتم الإتفاق عليها بين إدارة النادي والمدرب الجديد.









يُذكر أن ماكيدا سبق وأن عمل كمدرب مساعد في الكثير من الأندية الإسبانية مثل ريال مدريد وسيلتا فيجو بالإضافة إلى أنه خاض تجارب ناجحة على مستوى الدوري السعودي وفي الدوري المصري تولى تدريب الإتحاد السكندري.



