ساني يعود لتدريبات بايرن ميونخ بعد تعافيه من الإصابة

عاد الدولي الألماني ليروي ساني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني وذلك عقب تعافيه من الإصابة التي سبق وأن تعرض لها على مستوى الركبة بنهاية شهر سبتمبر الماضي.









وتدرب اللاعب بصورة فرديه مع مساعد المدرب ميروسلاف كلوزه تمهيداً للإنضمام للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة حيث نشر الموقع الرسمي للعملاق البافاري صوراً لعودة اللاعب للتدريبات.









وكان ساني قد غاب عن مباراة فريقه الأولى في دوري ابطال أوروبا والتي تمكن فيها حامل اللقب من الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني باربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب أليانز ستاديوم لحساب مباريات الجولة الأولى.



