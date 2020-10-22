موسيماني يخمد ثورة ثنائي الأهلي قبل مواجهة الوداد

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:20 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على امتصاص غضب لاعبي الفريق الأحمر الذين لم يشاركوا في مباراة الفريق الأخيرة أمام الوداد المغربي.

وقام المدرب الجنوب إفريقي بامتصاص غضب هؤلاء اللاعبين وعلى رأسهم وليد سليمان وأحمد فتحي ووعدهم بالحصول على فرصة المشاركة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا علما بأن مباراة الذهاب بالدار البيضاء حسمها المارد الأحمر لصالح بهدفين دون رد سجلهما كلا من علي معلول ومحمد مجدي "أفشة".

وفي سياق منفصل، حذر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي فريقه من الكرات العرضية لفريق الوداد المغربي.

وطلب موسيماني من لاعبي فريقه ضرورة التركيز في مباراة الغد والتعامل مع الكرات العرضية بشكل جيد لإفساد أي هجمات للفريق المغربي وحرمانه من خلق أي فرص في اللقاء.

وركز موسيماني خلال تدريبات الأهلي على كيفية التعامل مع الكرات العرضية، بجانب النقص العدد حيث خصص تدريبات لخط الدفاع بكيفية التعامل مع الزيادة الهجومية في الهجمات المختلفة.

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