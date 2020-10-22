ريهام عبدالغفور تستعد لـ تصوير مشاهدها من مسلسل "إلا أنا"

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:24 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تستعد النجمة ريهام عبد الغفور، لـ تصوير أحداث دورها حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا"، والذي يعيدها للدراما بعد تغيبها العام الماضي عن السباق الرمضاني.

حيث يناقش "إلا أنا" العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها، ويعرض المسلسل على شاشة قنوات dmc، ويشارك ريهام عبدالغفور بطولة العمل مصطفي درويش.

يذكر أن آخر أعمال ريهام عبد الغفور مسلسل "زي الشمس" بجانب الفنانة دينا الشربيني وعرض في السباق الرمضاني قبل الماضي 2019، وحقق العمل نجاحا كبيرا.

المسلسل بطولة ريهام عبد الغفور ودينا الشربينى والفنان أحمد صلاح السعدني، ولاقت استحسان الجماهير بدورها المختلف الذى قدمته فى العمل

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