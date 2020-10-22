سوق دبي المالي يربح 240 مليون درهم بختام أخر جلسات الأسبوع

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:09 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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أنهت أسواق الأسهم الإماراتية تعاملات اليوم علي تباين في الأداء ، حيث كانت أسهم البنوك تحت وطأة ضغط نتائج الأعمال والتي تم الإعلان عنها دون التوقعات، و تراجع سوق دبي المالي خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 0.4 %إلى مستوى 2185.55 نقطة، مقابل 2194.63 نقطة، بخسارة 9.08 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 308.85 مليار درهم، مقابل نحو 308.61 مليار درهم الأسبوع المنتهي، بربحية 240 مليون درهم.

وهبط سهم بنك دبي الإسلامي 0.9 %، مع تراجع أرباح البنك خلال فترة التسعة أشهر، كما هبط سهم الإمارات دبي الوطني بنحو 3.5 % ، بضغط نتائج الأعمال.

وانخفض قطاع البنوك بنسبة 1.5 % خلال تعاملات الأسبوع، في حين صعد قطاع العقارات بنحو 2.2 %. 

وتراجع سهم إعمار العقارية 0.7 %، وإعمار للتطوير 0.4 %، ويأتي ذلك وسط ارتفاعات شهدها سهم إعمار مولز 2.8 %، وسهم دماك 23.1 %.

وعن  تعاملات سوق أبوظبي للأوراق المالية  اليوم ، فقد ارتفع بشكل هامشي بنحو 0.05 %إلى مستوى 4556.74 نقطة، مقابل الأسبوع الماضي عند مستوى 4554.37 نقطة، بمكسب 2.37 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنهاية التعاملات الأسبوعية نحو 680.71 مليار درهم، مقابل نحو 682.14 مليار درهم بالأسبوع الماضي، بخسائر 1.43 مليار درهم.

ودعم الارتفاع الأسبوعي لسوق العاصمة، صعود قطاع العقار بنحو 5.1 %، مدفوعاً بسهم الدار العقارية الصاعد بنحو 5.3 %، كما صعد سهم الاتصالات 1.06 % ، بينما هبط قطاع البنوك بنحو 0.8 %، مع تراجع سهم أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري بنحو 0.1 %، و4.9 % على التوالي.

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