تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام أخر جلسات الأسبوع

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:49 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.69% خاسراً 38.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5618.43 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.79% خاسراً 49.73 نقطة ليغلق عند مستوى 6230.87 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.38% خاسراً 16.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4401.81 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.36% خاسراً 16.32 نقطة ليغلق عند مستوى 4464.03 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 202.3 مليون سهم بقيمة 34.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9697 صفقة.


 وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.69%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.96%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.95%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.30%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.23%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.08%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.48%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.01%.
 
وجاء سهم الشركة الوطنية للرماية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.87%، يليه سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية بنسبة 5.90%، ثم سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 5.28%، فيما تصدر سهم شركة الفنادق الكويتية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 30.07% يليه سهم شركة ريم العقارية بنسبة 7.27%، ثم سهم شركة العقارات المتحدة بنسبة 6.44%.

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