تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام أخر جلسات الأسبوع

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.69% خاسراً 38.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5618.43 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.79% خاسراً 49.73 نقطة ليغلق عند مستوى 6230.87 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.38% خاسراً 16.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4401.81 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.36% خاسراً 16.32 نقطة ليغلق عند مستوى 4464.03 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 202.3 مليون سهم بقيمة 34.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9697 صفقة.









وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.69%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.96%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.95%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.30%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.23%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.08%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.48%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.01%.