فينجر يكشف أسباب تراجع مستوى نجم برشلونة

تحدث آرسين فينجر، المدير الفني السابق لآرسنال، عن أسباب تراجع مستوى النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مع برشلونة خلال الفترة الماضية.





ويعاني جريزمان من اهتزاز في مستواه، منذ انتقاله من أتلتيكو مدريد إلى صفوف برشلونة، في صيف 2019، وغيابه عن التهديف في المباريات الأربعة الأولى هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي.





وقال فينجر في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "عدم إشراك جريزمان في مركزه أمر معقد على المدى الطويل، في البداية أمر يتقبله اللاعب، ولكن إذا لم يلب احتياجاته ولا يتيح له إظهار ما يتمتع به من إمكانيات، تهبط عزيمته وحماسه لتسجيل الأهداف".





وتابع: "جريزمان يجب أن يلعب في الوسط، لأن لديه نشاط كبير ودقة في التمريرات، ويمكن أن يشكل خطورة كبيرة بسبب تمريراته الحاسمة، وأيضًا تسجيل الأهداف".





وأتم: "لكن هناك ازدحام في تلك المنطقة في برشلونة ومنافسة صعبة، لأنها المنطقة التي يتحرك خلالها ميسي".



