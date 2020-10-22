"الفجر الفني" ينفرد بأول رد من متسابق ذا فويس سينيور عبد الرحمن بلاله "سميرة سعيد تغزلت في أدائي وهذا ردي على ما فعله هاني شاكر





وبالرغم من إعجاب كل أعضاء لجنة التحكيم بصوته إلا أنهم لم يلتفوا له، الأمر الذي أشعل غضب رواد التواصل الاجتماعي متهمين لجنة التحكيم والفنان هاني شاكر بتعمد تجاهله.





وتواصل "الفجر الفني" مع الفنان عبد الرحمن بلاله والذي قال لنا في تصريح خاص إنه سعيد بمحبة الجمهور ومساندتهم له عبر السوشيال ميديا بعد انتهاء الحلقة.





وأضاف: قررت أن أشارك في برنامج ذا فويس سينيور لأن كل المتسابقين مشهورين في بلادهم ولديهم خبرة في الطرب والغناء، وهنا يختلف الأمر كليًا عن باقي برامج المواهب.





وتابع عبد الرحمن: هما بعتولي أكثر من مرة ولكني كنت مشغول بأعمالي، وعندما شعرت بإصرارهم على سفري، وبالفعل حددنا موعدًا وسافرت وكان عددنا كبير كمشتركين وفي المرة الثانية قاموا بالتصفية وتبقى معي من مصر إثنين وهما فاطمة الجنايني وميرفت التي شاركت أمس معي بالحلقة، ولكن فاطمة لم تأتي للبرنامج، فأصبحت أنا وميرفت من نمثل مصر في ذا فويس سينيور فقط.





وعن حالة الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء الحلقة، أوضح عبد الرحمن بلاله رأيه فيما حدث قائلًا: لايوجد شخص على السوشيال ميديا إلا وهاجم لجنة التحكيم لأن الحكم أساسًا للجمهور وليس لجنة التحكيم.





واستطرد: كانت تجربة بالنسبة لي والشئ الوحيد الذي كسبته منها هو حب الجمهور في كل الدول العربية وعلاقتي أصبحت جيدة جدا بنجوم العالم العربي.





وعما إذا كان يشعر بتعرضه للظلم بالبرنامج، أوضح بلاله "حكم لجنة التحكيم مقدرش أتكلم فيه لأن كل واحد وله رأيه، وجايز اللجنة لهم رأي ووجهة نظر أخرى، ولكن أنا قدمت أداء سليم وخلال الحلقة تم عمل مونتاج ومجابوش كل الكلام اللي اتقالي، وسميرة سعيد تغزلت في أدائي وقالت لي استمتعت جدا بغناءك وكنت منتظره أنك تغلط في أي حاجة ولكن أداءك سليم.





وعن رده على ما صرح به الفنان هاني شاكر عندما قال إنه لم يلتف له لأنه يقدم غناء شعبي وهو لايفيده في هذا اللون، تعجب عبد الرحمن قائلًا: مش هرد على اللي اتقال وهسيب الجمهور هو اللي يرد، ثم أنه سألني خلال الحلقة وقال أنت منين، وتعجبت جدا من سؤاله لأنني من يفتتح كل الجلسات بالجمعية العمومية الخاصة بالنقابة، وأنا لست عضوًا عاديًا، بل أقف بجانبه على المنصة أثناء افتتاح الجلسات، ولكن يبدو البرنامج له نظام معين.





وكشف عبد الرحمن بلاله عن سعادته بانتفاض الجمهور من أجله وقال: متوقعتش كل الحب دا من الجمهور ولكن أتذكر موقف غريب حصلي بعدما نزلت من مسرح ذا فويس، جاءت لي فتاة لبنانية وقالت لي "بص انا مش هقولك حاجة غير إن بكرة أفكرك الجمهور هيعمل اي لما الحلقة دي تتذاع"، وبالفعل تذكرت كلامها عندما شاهدت كم التعليقات والمكالمات التي وصلت لي.





واختتم حديثه قائلًا: سعيد جدا بوجود الفنان هاني عادل وهو من أخبرني بقبولي بالبرنامج، لأنه من أعز أصدقائي وهو من الأشخاص اللي بيحبوني وبيسمعني وفي كل حفلاتي موجود، وجالي الساعة 8 الصبح وعملي مفاجأة وأخبرني بقبولي بالبرنامج.

انطلقت مساء أمس الأربعاء، ثالث حلقات برنامج ذا فويس سينيور والذي يعرض عبر فضائية MBC، وتخللت الحلقة مواهب كثيرة صدحت بصوتها على المسرح وأطربت لجنة التحكيم ومن أبرزهم المتسابق المصري الفنان عبد الرحمن بلاله.