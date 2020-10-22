الكهرباء: 1.64 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى للتغذية الكهربائية لشبه جزيرة سيناء

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:23 م
شمال سيناء
شمال سيناء
محمد عصام
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كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، عن أنها نفذة خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات الخاصة بقطاع الكهرباء في محافظة شمال سيناء؛ وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية للدولة والرؤية الشاملة لاستكمال البنية التحتية لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء لتحقيق التنمية الشاملة وحماية الأمن القومى المصرى.


اوضحت الوزارة أن المشروعات التى نفذتها شملت ربط عدة مناطق في محافظة شمال شبه جزيرة سيناء بالشبكة الكهربائية الموحدة مع إمكانية رفع القدرة المطلوبة لتغذية مدينة العريش ورفع كفاءة محطة الوحشى.

وأضافت الوزارة أنها فس سبيل تنفيذ ما سبق قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتوقيع العقود التالية مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة (الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات) ـ عقد تنفيذ إنشاء محطة محولات المساعيد جهد 220/66/22 ك.ف، وعقد إنشاء محطة محولات المساعيد جهد 220/66/22 ك.ف سعة (2×175+2×40 م.ف.أ) من النوع المعزول بالغازل GIS شاملة المحولات بقيمة قدرها ما يعادل (396.52 مليون جنيه مصري) وبمدة تنفيذ قدرها 14 شهراً من تاريخ استلام الموقع،و عقد تنفيذ إنشاء محطة محولات الشيخ زويد جهد 66/22 ك.ف، وعقد إنشاء محطة محولات الشيخ زويد جهد 66/22 ك.ف سعة (4×40 م.ف.أ) من النوع المعزول بالغازل GIS شاملة المحولات بقيمة قدرها ما يعادل (225 مليون جنيه مصري) وبمدة تنفيذ قدرها 12 شهراً من تاريخ استلام الموقع.

وتابعت ، أنه جارى الانتهاء أيضاً من إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع ربط محطة المساعيد جهد 220 ك.ف بمحطة الشيخ زويد من خلال كابلات أرضية جهد 66 ك.ف وبطول 43 كم وبتكلفة استثمارية تبلغ حوالى مليا رجنيه مصري.

وبذلك تكون إجمالي الاستثمارات للمرحلة الأولى للتغذية الكهربائية المطلوبة لشبه جزيرة سيناء حوالى 1.640 مليار جنيه يتم تمويلها من الخطة الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .

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