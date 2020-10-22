وزيرة التخطيط: تخصيص 5.8 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة سوهاج في موازنة العام المالي الجاري

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:17 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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خلال افتتاح مشروعات صندوق تحيا مصر بسوهاج وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفتتح مدرسة ومركز شباب بقرية عرب بخواج 

هالة السعيد: 5.8 مليار جنيه استثمارات عامة مُوجهة لمُحافظة سوهاج في خطة 2021/20 منها  494.6 مليون جنيه لتطوير التعليم قبل الجامعي

إعداد الشباب وتأهيله بدنيًا وفكريًا وتفعيل مُشاركته في العمل الوطني من أهم قضايا التنمية



افتتحت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مدرسة عرب بخواج الإعدادية، ومركز شباب عرب بخواج، بقرية عرب بخواج مركز طهطها، وذلك خلال زيارتها لسوهاج اليوم لافتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة؛ صندوق تحيا مصر لتطوير القرى الأكثر احتياجًا التى ينفذها الصندوق بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، يرافقها اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ وبحضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، و تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

وأوضحت د. هالة السعيد خلال افتتاح المدرسة الإعدادية بسوهاج أن قطاع التعليم يأتي في مُقدّمة قطاعات التنمية البشرية، وتركّز خطة التنمية برامجها للنهوض بخدمات التعليم وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات العصر.
وأشارت السعيد إلى أن خطة تنمية التعليم ما قبل الجامعي تستند إلي ثلاثة محاور أساسية، يدور أولها حول إتاحة وتحقيق فرص تعليمية متكافئة للجميع دون تمييز، ويتعلق الـمحور الثاني بتحقيق الجودة الشاملة للنظام التعليمي، ويختص الـمحور الثالث بتحسين تنافسية نُظُم ومُخرجات التعليم، موضحة أن أزمة كورونا ساهمت في تسريع العمل على الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بجودة التعليم.

كما لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الاستثمارات العامة المُوجهة لمُحافظة سوهاج في خطة 2021/20 تبلغ 5.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.7% عن خطة 2020/19، منها  494.6 مليون جنيه لتطوير التعليم قبل الجامعي، مؤكدة أن أهم المستهدفات التنموية فى خطة 20/2021 بمحافظة سوهاج فى مجال تطوير التعليم قبل الجامعي هى إنشاء 116 مدرسة تضم نحو 1772 فصل.

وخلال افتتاح مركز شباب عرب بخواج بسوهاج؛ أوضحت د. هالة السعيد أن إعداد الشباب وتأهيله بدنياً وفكرياً وتفعيل مُشاركته في العمل الوطني من أهم قضايا التنمية، حيث أنهم يُشكّلون الشريحة الأكبر من السُكان والقوة الـمُنتِجة، الأمر الذي يجعل مُشاركتهم عاملًا فاعلًا في تنمية الـمُجتمع وفتح آفاق واسعة للتقدّم والازدهار في الـمُستقبل. 

ولفتت السعيد إلي مؤشر جودة الحياة بقرية عرب بخواج موضحة أن المؤشر العام كشف عن نسبة تحسن بلغت ٢٥٪  بين الوضع قبل التدخلات وبعده لتسجل المؤشرات الفرعية كذلك ارتفاع معدل التغطية بالخدمات الرياضية ليبلغ ١٠٠٪ بعد التدخلات في حين ارتفع معدل التغطية للخدمات التعليمية إلي ١٠٠٪ مقارنة ب ٥٠٪ قبل التدخلات.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد افتتحت منذ قليل يرافقها وزراء التنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي؛ وحدة المعالجة الثلاثية للصرف الصحى فى إطار مبادرة حياة كريمة بمحافظة سوهاج.

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