المشدد 5 سنوات لعامل متورط في جريمة قتل بمركز مغاغة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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قضت اليوم محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين وائل شعبان وأحمد حنفي وأمانة سر أمجد سمير بمعاقبة عامل بمركز مغاغة بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا في قضية شروع في قتل بمركز مغاغة عام 2015.

وقال مصدر قضائي، إن المحكمة عاقبت المتهم راضي إبراهيم حسن عامل ومقيم بمركز مغاغة بالسجن المشدد 5 سنوات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة في القضية رقم 2210 لسنة 2015 كلي شمال المنيا متورط في شروع قتل بدر عبد السلام جمعة وآخرين بإحدى قرى مركز مغاغة عام 2015 بسبب خلافات الجيرة.

وفي قضية ثانية قضت ذات المحكمة بمعاقبة المتهم محمد محفوظ أحمد حافظ مقيم بقرية بني خالد بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه في قضية ترويج مواد مخدرة وخيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وألمح المصدر، أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية عام 2019 وشمل أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في قتل آخرين وحيازة أسلحة وطلقات نارية وترويج مواد مخدرة بقصد الاتجار والتربح.

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