مقتل 12 شخصًا بضربة جوية على مدرسة دينية في أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الخميس، 12 شخصا على الأقل بينهم أطفال، وإصابة 14 آخرين، جراء ضربة جوية استهدف بها الجيش مسلحي حركة "طالبان"، وطالت مدرسة دينية، بإقليم طخار شمال شرقي البلاد.

قال هادي جمال المتحدث باسم وحدة عسكرية أفغانية، إنه "لم يتضح ما إذا كان الهجوم أسفر عن مقتل مدنيين وأطفال بطريق الخطأ"، مضيفا أن تم فتح تحقيق. ولم يوضح نوع الهجوم الجوي الذي تم تنفيذه، فيما أكدت الدفاع الأفغانية مقتل 12 مسلحا، بينهم قيادات لـ"طالبان"، وفق وسائل إعلام محلية.

وكان أمير الله صالح نائب الرئيس، نفى سقوط ضحايا بين الأطفال جراء الضربة.

وأوضح مسؤولون محليون إن مسلحي "طالبان" قتلوا ما لا يقل عن 37 من القوات الحكومية في هجمات خلال الثلاثة أيام الماضية أثناء محاولة الحركة السيطرة على منطقة باهاراك في طخار، مما دفع القوات الحكومية إلى استدعاء الدعم الجوي.