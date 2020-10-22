وزارة الكهرباء تؤكد استعدادها لانتخابات مجلس النواب بتأمين التغذية الكهربائية في جميع اللجان

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع لانتخابات مجلس النواب التي تجري في مختلف أنحاء الجمهورية خلال يومى 24 و25 أكتوبر الجاري.





وسبق وأن قامت وزارة الكهرباء بمجهودات كبيرة لضمان استمرار تغذية الكهربائية في عدد من الأحداث الهامة التى تمر بها الدولة من ضمنها امتحانات الثانوية العامة، و انتخابات مجلس الشيوخ؛ ولم تشهد تلك الأحداث تسجيل شكاوى بشأن انقطاع التيار الكهربائي مما ساعد في عملية نجاحها.

أوضحت الوزارة أن الإجراءات التى تم اتخاذها للاستعداد لانتخابات مجلس النواب تشمل تأمين التغذية الكهربائية لكافة اللجان والمقار الانتخابية، و تأمين الخطوط والمحولات وكل مهمات الشبكة الكهربائية ورفع حالات الاستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بجميع الإدارات والقطاعات وسرعة اتخاذ اللازم في حالة وجود أي عطل،و المتابعة المستمرة للشبكة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، ووقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الانتخابات، ووجود فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة للعمل في حالة الطوارئ في الأماكن التي تحتاج لذلك. بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع، و تجهيز ماكينات ديزل متنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة عند الحاجة.

وأكدت الوزارة على أنها حريصة على تأمين التغذية الكهربائية واستقرارها ورفع حالات الاستعداد والطوارئ في جميع اللجان على مستوى الجمهورية بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.