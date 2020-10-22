دعوة من 'الأعلى للإعلام' لرؤساء الهيئات لمناقشة مستجدات الوضع على الساحة

وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الدعوة لرئيسي الهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام، ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، وكبار الصحفيين والإعلاميين، يوم الإثنين القادم 26 أكتوبر الساعة 11 صباحًا، بمقر المجلس بماسبيرو.





ويناقش الاجتماع، آخر المستجدات على الساحة الإعلامية، وبحث مقترحات مواجهة وسائل الإعلام المعادية، التي تبث أكاذيبًا وشائعات تتناول الشأن المصري، وطرق مواجهاتها وإعلاء الحقائق، في ضوء الشفافية والدفاع عن ثوابت الدولة المصرية.



