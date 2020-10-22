سياسي يطالب قطر بإيقاف مخططها الخبيث في الصومال

حث عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي زعيم حزب “ودجر” السياسي المعارض الحكومة القطرية، الدوحة على إيقاف مخططها الخبيث في الصومال.

وقال ورسمي، في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك، ردًا على دعوة قطر الأطراف الصومالية إلى نبذ الخلافات وترسيخ المصالحة- إلى أن الصوماليين ليسوا في حاجة إلى دعوات للاستهلاك الإعلامي.

وطالب السياسي المعارض، قطر بإيقاف تمويل حكومة الرئيس فرماجو لتدمير الولايات الإقليمية وقمع المعارضة وتقديم الرشاوى للمؤسسات الدستورية.