ليلى علوى تستعيد ذكرياتها مع فيلم "المصير"

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تحرص الفنانة ليلى علوي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت ليلى علوي حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة بوترية لها، وعلقت بجملة من فيلم المصير"كنتو حلوين اوي زي ما يكون الشمس انقسمت وأدت كل واحد فيكم حتة منها".





يذكر أن فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، آخر أعمال ليلى علوى، وشاركت فى بطولته مع منة شلبى وباسم سمرة وأحمد داوود وصابرين، ومن تأليف وإخراج يسرى نصر الله.