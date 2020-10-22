ليلى علوى تستعيد ذكرياتها مع فيلم "المصير"

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
تحرص الفنانة ليلى علوي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت ليلى علوي حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة بوترية لها، وعلقت بجملة من فيلم المصير"كنتو حلوين اوي زي ما يكون الشمس انقسمت وأدت كل واحد فيكم حتة منها".


يذكر أن فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، آخر أعمال ليلى علوى، وشاركت فى بطولته مع منة شلبى وباسم سمرة وأحمد داوود وصابرين، ومن تأليف وإخراج يسرى نصر الله.

أخبار تهمك

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يوم

ميدو يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والوداد

منذ ساعة و 14 دقيقة

بشرى سارة وتحذيرات عاجلة.. أبرز تصريحات وزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ ساعة

هاني أبو ريدة يتدخل لإقامة مباراة الزمالك والرجاء في موعدها

منذ حوالي 4 ساعات

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ يوم

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو: مرتضى منصور خدر المغاربة بتصريحاته

منذ حوالي 6 ساعات

غزل المحلة يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم الأهلي

منذ 18 دقيقة

البدري يعلن قائمة اللاعبين المحترفين استعدادا لمعسكر نوفمبر

منذ أقل من ساعة

طبيب يُفجر مفاجأة صادمة عن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

سموحة يستهدف التعاقد مع ظهير الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:48 م

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

12:06 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

02:28 م

ميدو يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والوداد

12:35 م

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

09:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»