كورينثيانز يخطف انتصارا ثمينا من فاسكو دي جاما بالدوري البرازيلي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:31 م
كورينثيانز
كورينثيانز
وكالات
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حقق فريق كورينثيانز فوزا مثيرا على نظيره فاسكو دي جاما بنتيجة 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الخميس في الجولة الثامنة عشر من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وتقدم كورينثيانز بهدف سجله جوستافو مانتوان في الدقيقة 23 وتعادل فاسكو دي جاما عن طريق لوكاس ريبامار في الدقيقة 73 قبل أن يسجل كورينثيانز هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة عن طريق هنريكي ميلاجريس، لاعب فاسكو دي جاما، بالخطأ في مرمى فريقه .

ورفع كورينثيانز رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد فاسكو دي جاما عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.

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كورينثيانز رياضة الدوري البرازيلي الجوله الثامنه

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