غزل المحلة يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم الأهلي

رد طه السيد المدير الرياضي لنادي غزل المحلة العائد لبطولة الدوري المصري الممتاز على أنباء التعاقد مع لاعب الأهلي.





وقال طه السيد في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "لم يحدث أي اتصال معي من جانب النادي الأهلي للتعاقد مع حسام حسن لاعب منتخب الشباب".





وحول إمكانية ضم محمد فخري من الأهلي، أوضح: "ملف التعاقدات الجديدة مع خالد عيد المدير الفني، وستظهر ملامحه خلال الفترة المقبلة، ومن الوارد الاستعانة بلاعبين من الأهلي والزمالك".





وأكمل: "خالد عيد مستمر في منصبه كمديرا فنيا لفريق غزل المحلة الموسم القادم".





وحول تطوير ملعب غزل المحلة، قال: "بالفعل، نحن بصدد تطوير الملعب، وزير قطاع الأعمال أرسل وفد مع مسئولي الشركة من أجل تطوير الملعب ورفع كفاءة الاستاد للظهور بشكل جيد خلال مباريات الدوري المصري".





وختم: "هناك اهتمام كبير من جانب وزير قطاع الأعمال وكذلك رئيس شركة غزل المحلة ليتم تطوير الملعب بما يتواكب مع مكانة الاستاد".