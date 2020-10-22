غزل المحلة يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم الأهلي
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:30 م
الفجر الرياضي
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رد طه السيد المدير الرياضي لنادي غزل المحلة العائد لبطولة الدوري المصري الممتاز على أنباء التعاقد مع لاعب الأهلي.
وقال طه السيد في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "لم يحدث أي اتصال معي من جانب النادي الأهلي للتعاقد مع حسام حسن لاعب منتخب الشباب".
وحول إمكانية ضم محمد فخري من الأهلي، أوضح: "ملف التعاقدات الجديدة مع خالد عيد المدير الفني، وستظهر ملامحه خلال الفترة المقبلة، ومن الوارد الاستعانة بلاعبين من الأهلي والزمالك".
وأكمل: "خالد عيد مستمر في منصبه كمديرا فنيا لفريق غزل المحلة الموسم القادم".
وحول تطوير ملعب غزل المحلة، قال: "بالفعل، نحن بصدد تطوير الملعب، وزير قطاع الأعمال أرسل وفد مع مسئولي الشركة من أجل تطوير الملعب ورفع كفاءة الاستاد للظهور بشكل جيد خلال مباريات الدوري المصري".
وختم: "هناك اهتمام كبير من جانب وزير قطاع الأعمال وكذلك رئيس شركة غزل المحلة ليتم تطوير الملعب بما يتواكب مع مكانة الاستاد".
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