قبل إياب نصف النهائي الإفريقي.. تاريخ مواجهات الأندية المصرية على ملعبها ضد أندية المغرب (تقرير)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
يستعد فريقي الأهلي والزمالك لخوض مباراتي الإياب في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد والرجاء المغربيين، لحسم تأهلهما للمباراة النهائية للبطولة بعد فوزهما في مباراتي الذهاب بالمغرب.

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب ضد الوداد المغربي بهدفين دون رد سجلهما (محمد أفشة – علي معلول)، كما تغلب الزمالك على نظيره الرجاء بهدف نظيف سجله (أشرف بنشرقي) في المباراتين التي اقيمت بينهم على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء الأسبوع الماضي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الوداد المغربي يوم الجمعة، الموافق 23 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، بينما مفترض إقامة مباراة الزمالك ضد الرجاء يوم السبت 24 من الشهر نفسه ولكن هناك تجاه لتأجيل المباراة بسبب ارتفاع إصابات كورونا في صفوف الفريق المغربي.


تاريخيا، تقابلت الأندية المصرية مع نظيرتها المغربية في 54 مباراة رسمية بالبطولات الإفريقية، فازت في 25 مباراة وسجلت 65 هدفا، بينما خسرت 13 مباراة واستقبلت شباكها 43 هدفا، وحسم التعادل نتيجة 16 مباراة بينهم.

تفوق تاريخي للأندية المصرية على ملعبها ضد المغاربة:

خاضت أندية مصر 27 مباراة على ملعبها ضد أندية المغرب في البطولات الإفريقية، فازت في 18 مباراة، مقابل انتصارين للمغاربة، وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات بينهم.

سجلت الأندية المصرية 43 هدفا في شباك الأندية المغربية خلال المباريات التي جمعت الطرفين في مصر خلال مشاركاتهم السابقة بالبطولات الإفريقية، بينما استقبلت شباك المصريين 17 هدفا.

الزمالك لا يخسر أمام المغاربة في مصر:

فريق الزمالك والذي تنتظره مواجهة نارية ضد الرجاء الرياضي، خاض 10 مواجهات سابقة ضد أندية المغرب بالبطولات الإفريقية على الأراضي المصرية، فاز في 9 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يخسر أي مباراة.

الزمالك خاض 5 مباريات ضد الرجاء المغربي عربيًا وإفريقيًا، بينهم مباراتين أقيمت على أرض مصر، فاز الفارس الأبيض 1-0 في ذهاب نهائي دوري الأبطال عام 2002، وخسر بثلاثية نظيفة في البطولة العربية عام 2005.

سجل مواجهات الأهلي على ملعبه ضد المغاربة:

تقابل النادي الأهلي مع الأندية المغربية في 11 مباراة سابقة بالبطولات الإفريقية فاز في 5 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وتعادل في 5 مباريات أخري.

ولعب الأهلي 9 مباريات ضد منافسه الوداد المغربي في بطولات إفريقيا بينها 4 مباريات جمعتهما في مصر، فاز المارد الأحمر في مباراة وحيدة وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات، ولم يفز بطل المغرب في أي مباراة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشوار الرجاء دوري أبطال افريقيا تاجيل مباراة الوداد ضد الأهلي الوداد الزمالك الرجاؤء الدور النصف نهائي الاهلي

أخبار تهمك

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ يوم

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يومين

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ ساعة و نصف

رد رسمي من الزمالك على أنباء تأجيل مباراة الوداد

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يخمد ثورة ثنائي الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعة و 25 دقيقة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد

منذ 43 دقيقة

وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

منذ 41 دقيقة

"كاف" يعلن حكم مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي الأبطال

منذ أقل من ساعة

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي الجديد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 17 دقيقة

ميدو يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والوداد

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

قبل موقعة طنجة.. تاريخ مواجهات الزمالك ضد الأندية المغربية بالبطولات الإفريقية

قبل مواجهة بيراميدز ويانج أفريكانز.. تاريخ مواجهات الأندية المصرية ضد التنزانية (حقائق وأرقام)

قبل مواجهة الترجي.. ماذا يقول التاريخ عن مواجهات الزمالك ضد الأندية التونسية (أرقام)

قبل موقعة الوداد.. 7 إنتصارات و23 هدفًا في تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية المغرب

قبل مواجهة الرجاء.. تفوق أبيض كاسح و3 ألقاب قارية في تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية المغربية

قبل موقعة إفريقيا.. تاريخ المواجهات (المصرية – المغربية) على أرض الفراعنة (أرقام)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:48 م

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

03:11 م

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

12:06 م

وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

04:04 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

02:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»