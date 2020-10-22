قبل إياب نصف النهائي الإفريقي.. تاريخ مواجهات الأندية المصرية على ملعبها ضد أندية المغرب (تقرير)

يستعد فريقي الأهلي والزمالك لخوض مباراتي الإياب في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد والرجاء المغربيين، لحسم تأهلهما للمباراة النهائية للبطولة بعد فوزهما في مباراتي الذهاب بالمغرب.





وفاز الأهلي في مباراة الذهاب ضد الوداد المغربي بهدفين دون رد سجلهما (محمد أفشة – علي معلول)، كما تغلب الزمالك على نظيره الرجاء بهدف نظيف سجله (أشرف بنشرقي) في المباراتين التي اقيمت بينهم على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء الأسبوع الماضي.





ويلتقي الأهلي مع نظيره الوداد المغربي يوم الجمعة، الموافق 23 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، بينما مفترض إقامة مباراة الزمالك ضد الرجاء يوم السبت 24 من الشهر نفسه ولكن هناك تجاه لتأجيل المباراة بسبب ارتفاع إصابات كورونا في صفوف الفريق المغربي.









تاريخيا، تقابلت الأندية المصرية مع نظيرتها المغربية في 54 مباراة رسمية بالبطولات الإفريقية، فازت في 25 مباراة وسجلت 65 هدفا، بينما خسرت 13 مباراة واستقبلت شباكها 43 هدفا، وحسم التعادل نتيجة 16 مباراة بينهم.





تفوق تاريخي للأندية المصرية على ملعبها ضد المغاربة:





خاضت أندية مصر 27 مباراة على ملعبها ضد أندية المغرب في البطولات الإفريقية، فازت في 18 مباراة، مقابل انتصارين للمغاربة، وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات بينهم.





سجلت الأندية المصرية 43 هدفا في شباك الأندية المغربية خلال المباريات التي جمعت الطرفين في مصر خلال مشاركاتهم السابقة بالبطولات الإفريقية، بينما استقبلت شباك المصريين 17 هدفا.





الزمالك لا يخسر أمام المغاربة في مصر:





فريق الزمالك والذي تنتظره مواجهة نارية ضد الرجاء الرياضي، خاض 10 مواجهات سابقة ضد أندية المغرب بالبطولات الإفريقية على الأراضي المصرية، فاز في 9 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يخسر أي مباراة.





الزمالك خاض 5 مباريات ضد الرجاء المغربي عربيًا وإفريقيًا، بينهم مباراتين أقيمت على أرض مصر، فاز الفارس الأبيض 1-0 في ذهاب نهائي دوري الأبطال عام 2002، وخسر بثلاثية نظيفة في البطولة العربية عام 2005.





سجل مواجهات الأهلي على ملعبه ضد المغاربة:





تقابل النادي الأهلي مع الأندية المغربية في 11 مباراة سابقة بالبطولات الإفريقية فاز في 5 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وتعادل في 5 مباريات أخري.





ولعب الأهلي 9 مباريات ضد منافسه الوداد المغربي في بطولات إفريقيا بينها 4 مباريات جمعتهما في مصر، فاز المارد الأحمر في مباراة وحيدة وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات، ولم يفز بطل المغرب في أي مباراة.



