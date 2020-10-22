ضبط تشكيل عصابي سرق سيارة مسن بمايو



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أخطارا من المقدم أحمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو مفادة تلقية بلاغا من أحد المواطنين بالمعاش - مقيم بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.



وتوصلت جهود التحريات إلى تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة مستأجرة لأحد الأشخاص عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة التبين، وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (عاطليّن– لهما معلومات جنائية).



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشارإليه بأسلوب " توصيل الأسلاك " بقصد مساومة مالكها على إعادتها مقابل تحصلهم على مبالغ مالية، وتم بارشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة القسم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت اشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من ضبط 3 أشخاص لسرقتهم سيارة مسن بـ15 مايو.