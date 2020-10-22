ضبط 3 أشخاص سرقوا قواعد حديدية من أحد المواقع تحت الإنشاء بالقاهرة

تمكنت رجال مباحث القاهرة من ضبط سائق وعاملين سرقوا قواعد حديدية من أحد المواقع تحت الأنشاء بمنطقة الشروق.





وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا مفادة ضبط سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، حال إستقلاله سيارة ملك شقيقه بدائرة قسم شرطة الشروق مُحمل عليها 72 قاعدة حديدية شداد معدنى مجهولة المصدر، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من داخل موقع إنشاء أحد المشروعات بطريق الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة الشروق بالتواطؤ مع شخصين معينين لحراسة الموقع محل البلاغ) نظير تحصلهما على مبلغ مالى بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة، وبإرشاده تم ضبط هم، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهم، وتم إستدعاء مسئول الأمن بذات الشركة وتعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة،



