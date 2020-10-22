النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لمصابين حادث الأوتوستراد
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:47 م
داليا عادل
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أمرت نيابة 15 مايو اليوم الخميس، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 8 أشخاص أصيبوا فى حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وسيارة نقل بمحور الأوتوستراد، تمهيدا لسماع أقوالهم وكلفت المباحث بسرعة اجراء التحريات.
وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بمحور الأوتوستراد، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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