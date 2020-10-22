عاجل.. 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الرجاء قبل لقاء الزمالك

أعلن نادي الرجاء المغربي في بيان رسمي ظهور 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق، وذلك بعد المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس الأربعاء، ليرتفع إصابات كورونا بالفريق لـ15 حالة.

وجاء في بيان النادي المغربي:

توصل نادي الرجاء الرياضي بنتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضعت لها صباح أمس الأربعاء مكونات الفريق الأول، من لاعبين وطاقم تقني وطبي وإداري.





وإثر إجراء ما مجموعه 40 اختبارا، أظهرت النتائج وجود 6 حالات إيجابية لدى اللاعبين، تضاف للحالات المسجلة سابقا، ليرتفع العدد إلى 14 حالة مؤكدة في صفوف لاعبي الفريق الأول، بالإضافة إلى حالة واحدة في صفوف الطاقم الإداري للفريق الأول.

وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أن المصابين الجدد بفيروس كورونا بين صفوف فريق الرجاء المغربي هم: محمود بنحليب وسفيان رحيمي ومحمد بوعميرة ومحمد المكعازي ومحمد الدويك، إضافة إلى زكرياء الوردي.





وكان النادي المغربي سبق وأعلن عن 9 حالات إيجابية مصابة بالفيروس خلال الأيام الماضية بينهم 8 لاعبين، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في صفوف الفريق إلى 15 حالة إيجابية قبل لقاء الزمالك.





وكان مقررا إقامة مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي يوم السبت المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن أكدت تقارير صحفية عديدة عن اتخاذ الاتحاد الإفريقي قرارا بتأجيل المباراة لـ31 أكتوبر الجاري، بعد دخول الفريق المغربي الحجر الصحي لمدة أسبوع بالمغرب وينتهي يوم 27 من الشهر الحالي.





يذكر أن فريق الرجاء المغربي خسر أمام الزمالك بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي جمعتهما الأحد الماضي على ا ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء.