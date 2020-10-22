الحريري يستعد للترشح لولاية رابعة لرئاسة وزراء لبنان

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
بدا رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في طريقه للترشح لولاية رابعة كرئيس للوزراء، اليوم الخميس، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة لمعالجة أعمق أزمة تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990.

يحتاج الحريري للفوز بأكبر قدر من التأييد من البرلمانيين الذين كانوا يعقدون سلسلة اجتماعات مع الرئيس ميشال عون، بعد أسابيع من المشاحنات السياسية التي أخرت الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.

إذا تم ترشيح الحريري، فسيظل يواجه تحديات كبيرة للتنقل في المشهد السياسي اللبناني لتقاسم السلطة وتشكيل حكومة، بعد ان تمت الاطاحة بحكومته الائتلافية أواخر العام الماضي مع اندلاع احتجاجات حاشدة ضد النخبة الحاكمة.

وكان الحريري، السياسي السني البارز في لبنان، مدعومًا من نواب المستقبل، وحزب السياسي الدرزي وليد جنبلاط وكتل صغيرة أخرى. وقالت جماعة حزب الله الشيعية القوية إنها لم ترشح أحدا لكنها ستسعى لتسهيل العملية. كما قال محمد رعد رئيس كتلة حزب الله النيابية للصحفيين بعد لقاء نواب حزب الله مع عون في القصر الرئاسي "سنساهم في الحفاظ على المناخ الإيجابي".

سيتعين على أي حكومة جديدة التعامل مع الانهيار المالي الذي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وتفشي COVID-19 وتداعيات الانفجار الهائل في ميناء بيروت الذي أودى بحياة ما يقرب من 200 شخص في أغسطس.

وسعت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في أغسطس إلى حشد زعماء لبنان الطائفيين لمعالجة الأزمة، لكنها أصيبت بالإحباط بسبب الافتقار الواضح إلى الإلحاح السياسي أو التقدم.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لبنان بيروت الحريري

أخبار تهمك

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الرجاء المغربي يلغي حجوزات السفر إلى القاهرة

منذ ساعة و 22 دقيقة

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يوم

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

هاني أبو ريدة يتدخل لإقامة مباراة الزمالك والرجاء في موعدها

منذ ساعتين

سموحة يستهدف التعاقد مع ظهير الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو: مرتضى منصور خدر المغاربة بتصريحاته

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 14 ساعة

أستاذ مناعة يفجر مفاجأة حول الدواء الذي تسبب في شفاء ترامب من كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو: كاف يتجه لتأجيل مباراة الأهلي والوداد بسبب الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

منذ ساعة

طبيب يُفجر مفاجأة صادمة عن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

صحيفة لبنانية: الأولوية لدى عون الإسراع بتشكيل الحكومة

مداهمة منزل مسؤول حليف لحزب الله بعد إساءته للحريري

الولايات المتحدة تحذر من تأجيج التوترات بشأن إطلاق النار في لبنان

اجتماع بالقصر الجمهوري في لبنان لحل أزمة البلاد

الحريري يعلن انتهاء الأزمة السياسية في لبنان

جنبلاط: أفضل حل يكمن في الإسراع بالتعديل الوزاري في لبنان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

10:58 ص

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

09:32 م

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

01:14 ص

ميدو: مرتضى منصور خدر المغاربة بتصريحاته

07:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»