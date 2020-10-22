موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:58 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستقر الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي على التشكيل الذي سيواجه به فريق نادي الوداد المغربي يوم غداً الجمعة لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.


وسيلعب الأهلي المباراة بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : علي معلول ، أيمن أشرف ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني.

خط الوسط : عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، أليو ديانج.

خط الهجوم : جونيور أجاي ، حسين الشحات ، مروان محسن.


يُذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل لا شيء يوم السبت الماضي على ملعب إستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وقعهم أفشة وجونيور أجاي.

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