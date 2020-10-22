"الليرة" تتراجع قبل قرار المركزي التركي الخاص بأسعار الفائدة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:25 ص
ليرة تركية
ليرة تركية
الفجر الاقتصادي
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تراجعت  الليرة التركية   بعد أن استقرت عند ما يزيد على 7.8 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى منذ السادس من أكتوبرمع ترقب مستثمرين اجتماع البنك المركزي والمتوقع فيه رفع سعر الفائدة.

و سجلت الليرة 7.8280، متراجعة نحو 0.4 %  اليوم الخميس بعد أن لامست 7.7935 عند إغلاق يوم الأربعاء.

وفقدت العملة التركية نحو 24 % من قيمتها هذا العام بسبب تضاؤل احتياطات النقد الأجنبي وتدخل باهظ التبعات للدولة في سوق العملة.

وشهدت العملة أربعة أيام متتالية من المكاسب متعافية من مستويات قرب تراجع قياسي وصلت لها مؤخرا بفعل توترات جيوسياسية.

وأظهر  توقعات خبراء أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة 175 نقطة أساس إلى 12 % يوم الخميس في تشديد إضافي للسياسة النقدية لمواجهة تضخم يفوق العشرة بالمئة

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