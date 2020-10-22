أسعار الريال السعودي اليوم الخميس22-10-2020 مقابل الجنيه المصري بجميع البنوك

حققت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم بجميع البنوك استقرار حول مستويات 4.1 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس 22-10-2020 الآتي :

سعر صرف الريال السعودي في بنك كريدي اجريكول:

4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك عودة :

4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الاسكندرية:

4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك ابو ظبي الاسلامي:

4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر :

4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلى:

4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.