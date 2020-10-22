سقطات كوميدية لنجوم الكرة.. عبد المنعم ‏يعيد لائحة مونديال 94.. وعبد الهادي لا يعرف منافسه

سقطات كوميدية تعرض لها نجوم الكرة المصرية على الهواء مباشرة ووضعتهم في مواقف محرجة خاصة بعدما ظهروا أمام جماهير كرة القدم بأنهم غير متابعون جيدا للبطولات أو لا يعرفون قوانين الساحرة المستديرة.





البداية كانت مع عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة ونجم الأهلي الأسبق والذي سقط في خطأ فادح على الهواء مباشرة خلال حديثه عن فرص منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018، حيث توقع تأهل منتخب الفراعنة ضمن أفضل ثوالث بالبطولة رغم أن نظام تأهل أصحاب المركز الثالث كان آخر تطبيقه له في نسخة المونديال عام 1994.









لم يكتفي نجم القلعة الحمراء السابق بهذا الخطأ ولكن عاد وارتكب خطأ آخر بعدما أكد أن منتخب هولندا مرشح ليكون الحصان الأسود للبطولة وسيصعد للأدوار النهائية رغم أن المنتخب الهولندي فشل في الصعود للبطولة ولم يشارك بها.





رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق وقع في موقف محرج للغاية على الهواء مباشرة بعدما تحدث عن طريقة اللعب الأفضل للزمالك من وجهة نظره واختار طريقة 4-1-3-1، وفوجئ باتصال هاتفي من أحد المتابعين يؤكد له أن خطته التي يري أنها المناسبة للفريق الأبيض هي خطة منقوصة بـ 9 لاعبين فقط، مما تسبب في صدمة قوية له ولم يستطيع الرد عليه وظهرت على وجهه علامات الحيرة والحرج.









أما مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك الحالي ضمن الجهاز الفني للبرتغالي باتشيكو ارتكب أغرب خطأ لمدرب كرة قدم حيث أنه أخطأ في اسم منافسه خلال حديثه عن مباراة الزمالك والرجاء الأخيرة، وخلال حوار مع أحد المراسلين عقب المباراة ظل يردد أن فريقه تغلب على الترجي التونسي وليس الرجاء المغربي مما آثار دهشة المتابعين.









مدحت عبد الهادي كان له خطأ سابق ايضا قبل مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي، حيث طالب لاعبي الفريق الأبيض على الهواء مباشرة خلال ظهوره عبر فضائية "صدي البلد" بتحقيق الفوز على بطل تونس في مباراة السوبر الإفريقي من أجل التأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية، رغم أن اللوائح تنص على تأهل بطل دوري أبطال إفريقيا للمونديال وليس بطل السوبر.









ارتكب باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق خطأ فادح عندما صرح عقب فوز الزمالك علي الأهلي في مباراة القمة في أبريل عام 2018 قائلًا: "من الطبيعي أن يفوز الزمالك على الأهلي، لأن الزمالك ناد كبير لعب له نجوم كبار مثل حسن شحاتة، وحازم إمام، وميدو، ومصطفى يونس"، رغم أن "يونس" كان قائدًا للفريق الأحمر ولم يلعب للزمالك أبدًا.









آخر أصحاب السقطات الكوميدية من نجوم الكرة المصرية جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق والذي تحدث عن فرص الأهلي والزمالك في التأهل للمباراة النهائية، وأكد أن فرصهم كبيرة خاصة وأن الوداد يحتاج للفوز على الأحمر برباعية نظيفة، والرجاء يحتاج الفوز بثلاثية للصعود للنهائي مستندا لقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.









بالتأكيد ما ردده "عبد الحميد" غير صحيح خاصة وأن الفوز بثنائية نظيفة يضمن للوداد الاحتكام لركلات الترجيح أمام الأهلي بينما الفوز في بـ3 أهداف فقط أو فارق هدفين يصعد به للنهائي، وهو نفس الحال لفريق الرجاء الذي يحتاج فقط للفوز بهدف نظيف للذهاب لركلات الترجيح أمام الزمالك أو الفوز بثنائية أو فارق هدف للصعود للمباراة النهائية.