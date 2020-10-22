أوزيل يهاجم إدارة آرسنال

شن الألماني مسعود أوزيل نجم آرسنال الإنجليزي هجوماً حادا على مجلس الإدارة بعد قرار ميكل أرتيتا المدير الفني للجانرز باستبعاده من قائمة بطولة الدوري الإنجليزي.





وأعلنت إدارة المدفعجية رسميًا استبعاد أوزيل من قائمة اللاعبين المشاركين في الدوري الإنجليزي في مفاجأة مدوية لجميع عشاق الفريق خاصة وأن هذا القرار يعني عدم مشاركة الألماني في المباريات الرسمية حتى يناير المقبل.





وقال أوزيل عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام:"هذه رسالة يصعب إرسالها إلى جماهير آرسنال الذي لعبت فيه خلال السنوات القليلة الماضية. أشعر بخيبة أمل شديدة حقًا لأنني لم يتم تسجيلي في قائمة الدوري الإنجليزي مع آرسنال".





وأضاف: "عند تجديدي في عام 2018، تعهدت بالولاء للنادي الذي أحبه آرسنال ويحزنني أنني لم أعامل بالمثل كما حدث للتو. من الصعب الحصول على الولاء في الوقت الحاضر لقد حاولت دائمًا أن أبقى إيجابيًا من أسبوع آخر، حيث ربما تكون هناك فرصة للعودة إلى الفريق مرة أخرى في أقرب فرصة ولهذا السبب التزمت الصمت حتى الآن".





وتابع:"قبل فيروس كورونا، كنت سعيدًا حقًا بالعمل تحت قيادة مدربنا الجديد ميكل أرتيتا، لقد كنا على الطريق الصحيح وكان آدائي في مستوى جيد جدًا".





وأردف قائلاً:"لكن الأمور تغيرت مرة أخرى ولم يعد مسموحًا لي باللعب مع آرسنال لكنني ما زلت أشعر أن لندن مثل بيتي ولا يزال لدي العديد من الأصدقاء الجيدين في هذا الفريق وما زلت أشعر بعلاقة قوية مع جماهير هذا النادي".





واختتم أوزيل حديثه قائلاً:"بغض النظر عن أي شيء، سأستمر في القتال من أجل الحصول على فرصتي ولن أدع موسمي الثامن مع آرسنال ينتهي بهذا الشكل، يمكنني أن أعدكم بأن هذا القرار الصعب لن يغير أي شيء في عقلي، سأستمر في التدرب بأفضل ما أستطيع واستخدم صوتي ضد التصرفات غير الآدمية من أجل العدالة".



