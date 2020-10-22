بنزيما يتفوق على كريستيانو رونالدو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:34 ص
بنزيما ورونالدو
بنزيما ورونالدو
الفجر الرياضي
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حصد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، رقمًا مميزا أمام شاختار، رغم خسارة الميرنجي على ملعبه بنتيجة 3-2، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

 

وذكر الموقع الرسمي لريال مدريد أن بنزيما أصبح خامس أكثر لاعبي الملكي مشاركة في دوري أبطال أوروبا، حيث دخل المهاجم الفرنسي في الشوط الثاني من مباراة شاختار ليخوض مباراته رقم 102، متفوقًا على كريستيانو رونالدو (101 مباراة)، ولا يتقدمه الآن في هذا التصنيف سوى إيكر كاسياس (152) وراؤول جونزاليس (132) وسيرجيو راموس (124) وروبرتو كارلوس (109).

 

وجاء الظهور الرسمي الأول لبنزيما مع ريال مدري في دوري الأبطال، يوم 30 سبتمبر 2009 في الفوز ضد أولمبيك مارسيليا (3-0)، وبعد جولتين سجل أول أهدافه مع الميرنجي ضد ميلان (1-1) على ملعب سان سيرو.

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