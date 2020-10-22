نور الشربيني: طبيب أبلغني أنني لن ألعب الاسكواش مجددا
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:12 ص
أمل الحلفاوي
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كشفت نور الشربيني بطلة مصر في الاسكواش، عن العمر المناسب للبداية في هذا المجال، من أجل التواجد في هذه اللعبة والتفوق فيها.
وقالت الشربيني في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " العمر المناسب هو عمر 6 سنوات هو العمر المثالي للبدء في ممارسة الاسكواش والتدرب والبداية في هذه اللعبة".
واضافت، " وصل عمري الي 10 سنوات والأطباء أكدوا لي انني لن استطيع ممارسة لعب الاسكواش مرة أخري لعدد من الأسباب ،كانت أهمها إصابة في الركبة ".
وأشارت، " نجحت في أن أكون بطلة عالمية بالاضراب وحققت العديد من النجاحات رغم إصابتي في سن مبكر".
واختتم، " لدي عدد من الأهداف اسعي لتحقيقها ودائما ما اسعي للوصول إلى ماهو أفضل، نجحت في الفوز بعدد من البطولات، وفور الانتهاء من البطولة ابدا في التفكير في البطولة التي تليها".
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