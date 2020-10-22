نور الشربيني: طبيب أبلغني أنني لن ألعب الاسكواش مجددا

كشفت نور الشربيني بطلة مصر في الاسكواش، عن العمر المناسب للبداية في هذا المجال، من أجل التواجد في هذه اللعبة والتفوق فيها.





وقالت الشربيني في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " العمر المناسب هو عمر 6 سنوات هو العمر المثالي للبدء في ممارسة الاسكواش والتدرب والبداية في هذه اللعبة".





واضافت، " وصل عمري الي 10 سنوات والأطباء أكدوا لي انني لن استطيع ممارسة لعب الاسكواش مرة أخري لعدد من الأسباب ،كانت أهمها إصابة في الركبة ".





وأشارت، " نجحت في أن أكون بطلة عالمية بالاضراب وحققت العديد من النجاحات رغم إصابتي في سن مبكر".





واختتم، " لدي عدد من الأهداف اسعي لتحقيقها ودائما ما اسعي للوصول إلى ماهو أفضل، نجحت في الفوز بعدد من البطولات، وفور الانتهاء من البطولة ابدا في التفكير في البطولة التي تليها".



