مسئول سابق بالكاف: أتمنى عدم تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:04 ص
الزمالك والرجاء
الزمالك والرجاء
الفجر الرياضي
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يرى عبدالمنعم شطة، نجم الأهلي السابق، ومسئول الكاف السابق أن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي لن يكون أمرا صائبا.

وقال شطة في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الاتحاد الإفريقي كان يجب أن يكون حاسمًا في بعض القرارات، خاصة أن حوريا كوناكري واجه بيراميدز بـ14 لاعبًا فقط".

وأضاف: "الرجاء فريق قوي في المغرب، وهناك تدخلات كبيرة حدثت من أجل تأجيل المباراة، وهناك فوزي لقجع بالتأكيد، الذي لديه علاقات قوية، والمباراة لم يُعلن عن تأجيلها بشكل رسمي".

وواصل: "هناك اجتماع خاص في المغرب سوف يحسم اللقاء، ولكن الإعلام المغربي الآن أصبح قوة كبيرة، وأعتقد المباراة ستتأجل بنسبة كبيرة، والزمالك ساعدهم في ذلك بعد إعلان ترحيبه بالتأجيل".

وأكمل: "الكاف لن يستطيع تأجيل مباراة الاهلي والوداد في الوقت الحالي، التأجيل سيكون للمباراة الآخرى بين الزمالك والرجاء".

وواصل: "أنا مستاء للغاية مما يحدث حاليًا، الكاف يواجه أزمات عديدة في الوقت الحالي، والقصة أصبحت مُعقدة، وأتمنى من الكاف آلا يؤجل لقاء الزمالك والرجاء، لابد أن يكون هناك قرارات حاسمة، الكاف يحتاج لإعادة مصداقيته مرة آخرى".

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