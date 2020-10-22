سيراميكا يكشف حقيقة المفاوضات مع نجم الأهلي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:30 ص
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
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تحدث معتز البطاوي، المشرف العام على فريق الكرة بسيراميكا كليوباترا، عن حقيقة دخول النادي في مفاوضات مع حسام عاشور، قائد الأهلي التاريخي، لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات بيراميدز لضم حسام عاشور

وقال البطاوي، في تصريحات تلفزيونية: "حسام عاشور أحد الأسماء المرشحة للانضمام للفريق".

وأضاف: "لكن النادي لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب، واقتصر الأمر على ترشيحه فقط حتى الآن".

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت د بين سيراميكا كليوباترا، أحد الصاعدين الجدد للدوري المصري الممتاز، وحسام عاشور قائد الأهلي السابق.

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