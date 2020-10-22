نجم جديد يغيب عن برشلونة في الكلاسيكو

أصبحت مشاركة جوردي ألبا ظهير أيسر فريق برشلونة في لقاء السبت المقبل في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد محفوفة بالمخاطر وذلك في الجولة السابعة من الدوري الإسباني الممتاز.

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن موقف جوردي ألبا ما زال غامضًا بعدما تعرض للإصابة في ساقه اليمنى ضد إشبيلية في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن ألبا يحتاج إلى ثلاثة أسابيع من أجل العودة وهي المدة التي تنتهي يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري، أي بعد يومين من موعد الكلاسيكو لذلك يبذل برشلونة كل محاولاته من أجل تجهيز اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يرفض الدفع بألبا أمام ريال مدريد ويفضل استعداده جيدًا لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.