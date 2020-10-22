ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الخامسة

أسدل الستار على مواجهات الأسبوع الرابع من عمر مسابقة بطولة الكالتشيو الإيطالي لكرة القدم، حيث شهد الأسبوع معركة قمة الغضب بين ميلان والإنتر، وانتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب سان سيرو.





وبعد تخطئ ميلان عقبت الإنتر، تمكن من رفع رصيده إلي 12 نقطة في صدارة ترتيب الكالتشيو الإيطالي بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد الإنتر عند 7 نقاط ليحتل بهم المركز السادس.





وعلى الجانب الآخر تلقى أتالانتا هزيمة مفاجئة من نابولي برباعية لهدف، وتعثر يوفنتوس بالتعادل إيجابيًا مع كروتوني بهدف لكل منهما.





وقد جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم كالآتي:-





1 – ميلان 12 نقطة





2 – أتالانتا تسع نقاط





3 – نابولي 8 نقاط





4 – يوفتوس 8 نقاط





5 – ساسولو 7 نقاط





6 – إنتر ميلان 7 نقاط





7 – هيلاس فيرونا 6 نقاط





8 – بينفينتو 6 نقاط





9 – سامبدوريا 6 نقاط





10 – روما 4 نقاط





11 – لاتسيو 4 نقاط





12 – جنوى 3 نقاط





13 – بولونيا 3 نقاط





14 – فيورنتينا 3 نقاط





15 – سبيزيا





16 – بارما 3 نقاط





17 – كالياري 1 نقطة





18 – كروتوني 1 نقطة





19 – تورينو 0 نقطة



