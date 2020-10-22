ميدو: كاف يتجه لتأجيل مباراة الأهلي والوداد بسبب الزمالك





















كشف أحمد حسام ميدو، عن وجود اتجاه داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لتأجيل مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها غدا الجمعة الموافق الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.





حيث أكد أنه سيتم تأجيل مباراة الأهلي والرجاء، حال استقر الاتحاد الإفريقي على تأجيل مواجهة الزمالك ضد الرجاء.





وواصل ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار،"هناك "خناقة" داخل الاتحاد الافريقي بين خِيارين إمَّا إقامة مباراة الزمالك والرجاء في موعدها، أو تأجيلها، ولكن مع تأجيل مباراة الاهلي والوداد لـ30 أكتوبر و1 نوفمبر، فوزي لقجع يمتلك نفوذ قوي داخل الاتحاد الافريقي، لكن هاني أبو ريدة لا يُستهَان به".





جدير بالذكر أن الرجاء المغربي يرغب في تأجيل مواجهة الزمالك بسبب وجود 8 إصابات في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.



