ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة السادسة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تبدأ الجولة السادسة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز يوم الجمعة المقبل بمواجهة نادى أستون فيلا أمام ليدز يونايتد على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمنجهام.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت قائمة ترتيب أندية الدوري الإنجليزي كالتالي:

إيفرتون 13 نقطة
أستون فيلا 12 نقاط
ليفربول 10 نقاط
ليستر سيتي 9 نقاط
أرسنال 9 نقاط
وولفرهامبتون 9 نقاط
تشيلسي 8 نقاط
توتنهام هوتسبير 8 نقاط
ليدز يونايتد 7 نقاط
مانشستر سيتي 7 نقاط
ساوثهامبتون 7 نقاط
نيوكاسل يونايتد 7 نقاط
ويست هام 6 نقاط
كريستال بالاس 6 نقاط
مانشستر يونايتد 6 نقاط
برايتون 3 نقاط
ويست بروميتش نقطتين
بيرنلي نقطة واحدة
شيفلد يونايتد نقطة واحدة
فولهام نقطة واحدة

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