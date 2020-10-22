حقيقية إصابة مها ابو عوف بفيروس كورونا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:40 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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نفت الفنانة مها أبو عوف، إصابتها بفيروس كورونا المنتشر في العالم، والذي أصيب بها العديد من الفنانين الفترة الأخيرة.


وأكدت مها ابو عوف، خلال مكالمه هاتفية لبرنامج التاسعة مساء مع الأعلامي وائل الإبراشي، عبر شاشه الأولى المصرية "بإنها قامت بأجراء المسحة وكانت سلبيه وأنها تعاني فقط من مجرد إنفلونزا الموسمية.



وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنانة مها أبو عوف، مسلسل" اتنين في الصندوق "مع حمدي الميرغني والذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠.

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