بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد









كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب بيع نادى مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد.





وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إنه تم بيع عقد رعاية نادي مصر للمقاصة في الساعات القليلة الماضية، بعدما أنهى المالك الجديد كافة اتفاقاته مع إدارة النادي الفيومي في الأيام الماضية.





ونشر عمر ربيع ياسين، مقدم برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، أنه تم بيع عقد رعاية نادي مصر للمقاصة بشكل رسمي.





وغرد عمر ربيع: "بيع عقد نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد".



